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Görüntüsü fırın sütlacı andırıyor ama tadı bambaşka: Süt helvası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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Görüntüsü fırın sütlacı andırıyor ama tadı bambaşka: Süt helvası

Bursa'nın meşhur lezzeti süt helvası, görüntüsüyle sütlacı andırıyor lezzeti ise damak çatlatıyor. Evde rahatlıkla hazırlayacağız süt helvası ile akşam için enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte Osmanlı mutfağından günümüze gelen süt helvasının yapılışı.

Dışı fırın sütlaç gibi yanık, içi yumuşacık kıvamlı süt helvası 10 dakikada hazırlanıyor, afiyet yeniyor. Bursa'da esnaf lokantalarında tüketilen bu harika tatlıyı kendi mutfağınızda kolay ve pratik bir şekilde pişirmeniz mümkün. İşte damak çatlatan süt helvası tarifinin yapılışı.

SÜT HELVASI İÇİN MALZEMELER

100 gram tereyağı ya da sade yağ
100 gram un
Bir litre süt
Bir su bardağı şeker
Vanilya özütü ya da vanilin

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını kalın bir tavada kısık ateşte eritin. Tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine unu ilave edin ve yine kısık ateşte kavurun. Unu kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra sütü azar azar ilave edip bir taraftan da topak oluşmaması için sürekli karıştırın.

Sütün tamamını ilave ettikten sonra altını biraz açıp şekeri ekleyin. Kıvam alana kadar çırparak pişirin. Kıvamı katılaşıp göz göz olana kadar ocakta pişirmeye devam edin. Ocaktan almak üzere vanilyayı ilave edin. Dilediğiniz ısıya dayanıklı bir fırın kabına boşaltıp üzerinin kabuk bağlaması için yarım saat kadar bekletin.

Ardından 200°C'de önceden ısıtılmış fırında pişirin. İstediğimiz üzeri nar gibi kızarmış bir helva olduğu için fırın rafını ortadan bir basamak yukarıya yerleştirebilirsiniz. Üzeri iyice kızarana kadar fırında pişirdikten sonra çıkartın ve ılınması için biraz dinlendirin.

Fırından çıktığında hala sıvı bir kıvamda olmalı. Fırın kabını salladığınızda hareket eden bir kıvamda olmalı. Soğudukça katılaşacak ve bıçakla kesilip servis edilebilecek kıvama gelecektir. Ardından dilerseniz tarçın ve kavrulmuş fındık ilave ederek servis edebilirsiniz.

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