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Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

26 yaşındaki Charlie Phillips, makyajını her çıkardığında ağlıyor ve görüntüsünü beğenmiyordu ve bu sebeple mutlu hissedeceği bir görünüme sahip olmak için çeşitli estetik operasyonları geçirmeye karar verdi.

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı

Spinal ameliyatından sonra özgüven eksikliği yaşayan genç kadın, 70.000 TL değerinde bir değişim gerçekleştirdi. Cambridgeshire'da yaşayan 26 yaşındaki Charlie Phillips, omurganın yana doğru eğimli olduğu bir hastalık olan skolyozu tedavisi için ameliyat olduğunda 17 yaşındaydı.

Charlie Phillips görünümünü değiştirmek için 70.000 TL değerinde bir ameliyat geçirdi.

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Ameliyat sonrası genç kadın aşırı zayıflayarak 54 kilodan 41 kiloya kadar düştü. Ve Charlie bu görüntüsünden hiç memnun değildi. Görüntüsü onu çok mutsuz ediyor ve her makyajını çıkardığında ağlıyor, bikini giymekten bile korkuyordu.

Ve sonunda görünümünü değiştirmeye karar verdi ve para biriktirmeye başladı. 19 yaşında dudak dolgusu yaptırarak görünümünü değiştirmeye başladı. 21 yaşına geldiğinde göğüs dolgusu, yanak ve çene dolgusu, kaş ve dudak dövmelesi ve çeşitli botoks işlemleri yaptırdı.

Charlie'nin ameliyat öncesi görünümü

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Charlie beslenme ve spor rutinini değiştirmesinin yanı sıra tüm bu geçirdiği operasyonlara 70.000 TL harcadı.

Şimdi küçük bir oğlu olan Charlie, “Ben sadece insanları diğer insanlara nasıl davrandıklarına göre yargılarım; bu benim için güzel olan şey. Yeni görünüşüm kesinlikle hayallerimin adamıyla beni buluşturmaya sebep oldu.''

Charlie yeni görünümünün hayallerinin adamını bulmasına sebep olduğuna inanıyor

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Charlie, eşi Ross'un her zaman onun gibi spor salonuna giden ve onunla ilgilenen bir kadınla çıkmak istediğini söylüyor.

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Charlie, mutluluğunu artırmanın tek yolunun görünüşünü değiştirmek olduğunu düşündü. Ve şöyle ekledi: “İşte o zaman sarışın olmaya karar verdim ve spor salonuna başladım.''

“Artık şimdi sahip olduğum bakış açımla çok daha mutluyum. Hala çok özgüvenli ve yüzde yüz mutlu değilim ama yinede görünümümü seviyorum.”

Charlie 17 yaşındayken,skolyoz tedavisi için ameliyat oldu.

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21 yaşındayken göğüs dolgusu yaptırdı.

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Geçirdiği estetik operasyonlarından sonra olumsuz yorumlar alsa da, insanların yüzde 90'ının görünüşünü övdüğünü ve “çok daha farklı ve daha iyi göründüğünü” söylediğini söyledi.

Charlie, “Genellikle aldığım bazı olumsuz yorumlar, dudaklarımın ne kadar aptalca göründüğüyle ilgili.'' dedi.

Charlie, mutluluğunu arttırmanın tek yolunun görünüşünü değiştirmek olduğunu düşündü.

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Charlie şimdi görüntüsünden çok mutlu.

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Anahtar Kelimeler:
estetik güzelik

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