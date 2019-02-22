Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı

Spinal ameliyatından sonra özgüven eksikliği yaşayan genç kadın, 70.000 TL değerinde bir değişim gerçekleştirdi. Cambridgeshire'da yaşayan 26 yaşındaki Charlie Phillips, omurganın yana doğru eğimli olduğu bir hastalık olan skolyozu tedavisi için ameliyat olduğunda 17 yaşındaydı.

Charlie Phillips görünümünü değiştirmek için 70.000 TL değerinde bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası genç kadın aşırı zayıflayarak 54 kilodan 41 kiloya kadar düştü. Ve Charlie bu görüntüsünden hiç memnun değildi. Görüntüsü onu çok mutsuz ediyor ve her makyajını çıkardığında ağlıyor, bikini giymekten bile korkuyordu.

Ve sonunda görünümünü değiştirmeye karar verdi ve para biriktirmeye başladı. 19 yaşında dudak dolgusu yaptırarak görünümünü değiştirmeye başladı. 21 yaşına geldiğinde göğüs dolgusu, yanak ve çene dolgusu, kaş ve dudak dövmelesi ve çeşitli botoks işlemleri yaptırdı.

Charlie'nin ameliyat öncesi görünümü

Charlie beslenme ve spor rutinini değiştirmesinin yanı sıra tüm bu geçirdiği operasyonlara 70.000 TL harcadı.

Şimdi küçük bir oğlu olan Charlie, “Ben sadece insanları diğer insanlara nasıl davrandıklarına göre yargılarım; bu benim için güzel olan şey. Yeni görünüşüm kesinlikle hayallerimin adamıyla beni buluşturmaya sebep oldu.''