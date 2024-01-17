Görüp görebileceğiniz en yumuşak poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça yapmanın püf noktası buymuş...

Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek gördüğünüz en yumuşak poğaçanın sırrı merak ediliyor. Bu poğaça tarifi puf puf kabaran yapısı ve mükemmel lezzetiyle deneyenlerden tam puan alıyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ve çay saatlerinin yıldızı olan pofuduk poğaça tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yumuşak poğaça mayalı olarak hazırlanacaksa, mayanın fermente olması için sıvı maddelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

Çok soğuk kullanılan sıvı yağ, süt ya da yoğurt hamurun sert olmasına neden olabilir. Bu durum yumurta için de geçerlidir. Kullanacağınız malzemeleri önceden çıkarıp oda sıcaklığına gelmesi için bekleyebilirsiniz.

PUF PUF KABARAN POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı instant maya

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta beyazı

5,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tuz

200 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı susam

TARİF Geniş bir kasede ılık süt, maya ve şekeri karıştırın ve 5 dakika bekletin.

Üzerine ılık su, sıvı yağ ve yumurta beyazını ekleyip güzelce karıştırın.

Son olarak un ve tuzunu ilave edip yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini temiz bir bez ile örtüp oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Mayalanmış olan hamuru 20 eşit bezeye bölün.

Bezeleri yuvarlayıp elinizle yassılaştırın ve ortasına kaşar peyniri ekleyip top haline getirin.

Hazırladığınız poğaçaları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Daha yumuşak ve dolgulu poğaçalar için 10-15 dakika da tepside mayalandırabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpiştirin.

185 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Yumuşacık poğaçalarınız hazır.

AFİYET OLSUN!



