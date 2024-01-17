Görüp görebileceğiniz en yumuşak poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça yapmanın püf noktası buymuş...

Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek gördüğünüz en yumuşak poğaçanın sırrı merak ediliyor. Bu poğaça tarifi puf puf kabaran yapısı ve mükemmel lezzetiyle deneyenlerden tam puan alıyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ve çay saatlerinin yıldızı olan pofuduk poğaça tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yumuşak poğaça mayalı olarak hazırlanacaksa, mayanın fermente olması için sıvı maddelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.
Çok soğuk kullanılan sıvı yağ, süt ya da yoğurt hamurun sert olmasına neden olabilir. Bu durum yumurta için de geçerlidir. Kullanacağınız malzemeleri önceden çıkarıp oda sıcaklığına gelmesi için bekleyebilirsiniz.