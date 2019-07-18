Mynet Trend

Gossip Girl dizisi ekrana geri dönüyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Yayınlandığı dönem büyük yapan Gossip Girl dizisi ekranlara geri dönüyor.

Gossip Girl dizisi ekrana geri dönüyor!

Hit gençlik dizisi Gossip Girl geri dönüyor. Blake Lively’ye dünya çapında şöhret kazandıran dizi, 2012’de ekrana veda etmişti. WarnerMedia’dan ilk sezon onayını alan dizi, HBO’nun dijital platformu HBO Max’ta seyirciyle buluşacak. Dizi birer saatlik bölümlerden oluşan 10 bölüm halinde izleyici karşısına çıkacak.

Türkiye’de de yaynlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Amerikan gençlik dizisi, Cecily von Ziegesar’ın aynı adlı kitap serisinden ekrana uyarlanmıştı. Dizi, 2007-2012 yılları arasında altı sezon olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Devam dizisi, New York’taki yeni nesil özel okul öğrencilerini merkeze alacak. Hikaye, orijinal serideki karakterlerin yerine, aynı lisede okuyan bir grup öğrencinin gündelik hayatını ve Gossip Girl adlı dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi takip edecek.

Yapımcı kadrosunda orijinal dizinin yapımcıları Joshua Safran, Josh Schwartz, Stephanie Savage ve Leslie Morgenstein görev yapacak.


PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de
Herkes İstanbul’u bekliyordu ama bakın hangi şehri düşünmüşler!Herkes İstanbul’u bekliyordu ama bakın hangi şehri düşünmüşler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gossip Girl Blake Lively HBO Max

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

Ölümü kahretmişti! Babası konuştu

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

Ve Beşiktaş açıkladı! Arda Turan...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de

“Uluslararası Sanatçı Filmleri” İstanbul Modern’de

La Casa de Papel’e Ankara karakteri planlandı

Herkes İstanbul’u bekliyordu ama bakın hangi şehri düşünmüşler!

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü

Sıcak havalarda "nostaljik" sinemayla stres atıyorlar

Sıcak havalarda "nostaljik" sinemayla stres atıyorlar

Ormanya "film seti" oluyor

Ormanya "film seti" oluyor

Yeni Wolverine Taron Egerton mı olacak?

Yeni Wolverine rolüne sürpriz isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.