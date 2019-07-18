Gossip Girl dizisi ekrana geri dönüyor!

Hit gençlik dizisi Gossip Girl geri dönüyor. Blake Lively’ye dünya çapında şöhret kazandıran dizi, 2012’de ekrana veda etmişti. WarnerMedia’dan ilk sezon onayını alan dizi, HBO’nun dijital platformu HBO Max’ta seyirciyle buluşacak. Dizi birer saatlik bölümlerden oluşan 10 bölüm halinde izleyici karşısına çıkacak.

Türkiye’de de yaynlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Amerikan gençlik dizisi, Cecily von Ziegesar’ın aynı adlı kitap serisinden ekrana uyarlanmıştı. Dizi, 2007-2012 yılları arasında altı sezon olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Devam dizisi, New York’taki yeni nesil özel okul öğrencilerini merkeze alacak. Hikaye, orijinal serideki karakterlerin yerine, aynı lisede okuyan bir grup öğrencinin gündelik hayatını ve Gossip Girl adlı dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi takip edecek.

Yapımcı kadrosunda orijinal dizinin yapımcıları Joshua Safran, Josh Schwartz, Stephanie Savage ve Leslie Morgenstein görev yapacak.



