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  4. Göz göre göre şike yaptılar! Bu kadarı da pes dedirten görüntüler sonrası futbolcular ömür boyu men cezası aldı

Göz göre göre şike yaptılar! Bu kadarı da pes dedirten görüntüler sonrası futbolcular ömür boyu men cezası aldı

28.11.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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Futbolda her geçen gün başka bir şike skandalı ortaya çıkıyor. Letonya Ligi'nde oynanan maçta ilk kez şikenin bu kadar rahat gözlendiği görüldü. Bu skandal maç sonrası Letonya Futbol Federasyonu, şike yaptığını tespit ettiği beş oyuncuyu futboldan men ettiğini duyurdu.

Letonya Ligi'nde oynanan maçta göz göre göre şike yapılması sosyal medyada gündem oldu. Videonun kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmasının ardından Letonya Futbol Federasyonu bu olaya sessiz kalamadı.

5 OYUNCU HAYATLARI BOYUNCA FUTBOL OYNAYAMAYACAK

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Letonya'nın ikinci liginde Dinamo Riga ile Tukums takımı karşı karşıya gelmiş, konuk ekip sürpriz bir şekilde 3-0'dan dönerek maçı 4-3 kazanmıştı. Son iki goldeki kayıtlar ortaya çıkınca, şike de gün yüzüne çıkmış oldu. Letonya Futbol Federasyonu Etik Komisyonu, şike yaptığını tespit ettiği beş oyuncuyu futboldan men etti.

MİLYOLARCA İZLENDİ

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Futbolda kısa süre içinde artan şike skandalı ilgi çekmeye devam ediyor. Artan olaylardan dolayı Letonya ikinci ligindeki bu olay bile kısa süre içinde 12 milyondan fazla izlenme alarak dikkatleri üzerine çekti.

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