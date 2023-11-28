Göz göre göre şike yaptılar! Bu kadarı da pes dedirten görüntüler sonrası futbolcular ömür boyu men cezası aldı

Letonya Ligi'nde oynanan maçta göz göre göre şike yapılması sosyal medyada gündem oldu. Videonun kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmasının ardından Letonya Futbol Federasyonu bu olaya sessiz kalamadı.

5 OYUNCU HAYATLARI BOYUNCA FUTBOL OYNAYAMAYACAK

Letonya'nın ikinci liginde Dinamo Riga ile Tukums takımı karşı karşıya gelmiş, konuk ekip sürpriz bir şekilde 3-0'dan dönerek maçı 4-3 kazanmıştı. Son iki goldeki kayıtlar ortaya çıkınca, şike de gün yüzüne çıkmış oldu. Letonya Futbol Federasyonu Etik Komisyonu, şike yaptığını tespit ettiği beş oyuncuyu futboldan men etti.

MİLYOLARCA İZLENDİ

Futbolda kısa süre içinde artan şike skandalı ilgi çekmeye devam ediyor. Artan olaylardan dolayı Letonya ikinci ligindeki bu olay bile kısa süre içinde 12 milyondan fazla izlenme alarak dikkatleri üzerine çekti.





