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Alelacele nasıl yazılır, alelacele yazımı nasıl olmalıdır? Alelacele ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bir sözcük, ait olduğu dilin yazım kurallarına uygun olarak kullanılır. Dolayısıyla Türkçe sözcüklerin doğru yazılışları da TDK kapsamında yer alan bilgiler çerçevesinde öğrenilmelidir. Alelacele gibi yaygın olarak kullanılan bir sözcüğün doğru yazılışı, TDK’de yer alan bilgilere göre açıklanabilir. Nitekim bu kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı bilinmediğinde yazım kurallarına aykırı olan kullanımlara başvurulur. Alelacele sözcüğünün yazımı nasıl olmalıdır?

Alelacele nasıl yazılır, alelacele yazımı nasıl olmalıdır? Alelacele ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım kuralları çerçevesinde pek çok kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğu açıklanabilir. Dolayısıyla konuşma dilinde ve edebî metinlerde yaygın olarak yer bulan zarf sözcüklerinin doğru yazılışlarına değinilmesi de mümkündür. Kullanıcılara TDK tarafından sunulan güncel çevrim içi sözlük ve Yazım Kuralları Kılavuzu, alelacele gibi zarf sözcüklerinin nasıl yazıldığının öğrenilmesini sağlar. Bu sözcüğün doğru yazılışına dair en çok merak edilen husus ise alelacelenin bitişik mi ayrı olarak mı yazıldığı ile ilişkilidir.

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Alelacele nasıl yazılır?

Çabucak anlamına gelen alelacele doğru yazılışına yönelik olarak en çok yanıt aranan soru “Alelacele ayrı mı yazılır?” şeklindedir. Fakat bu sözcüğün ayrı olarak yazılması, Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açar. Dolayısıyla bu kelime alel acele şeklinde yazılmamalıdır. Alelacele TDK tarafından kullanıcılara sunulan kaynaklarda araştırıldığı zaman ise bu sözcüğün doğru yazılışı öğrenilebilir. Alelacele yazımı doğru ve yanlış kullanımları çerçevesinde şu şekilde gösterilebilir:

  • Alelacele (doğru yazılışı)
  • Alel acele (yanlış yazılışı)
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Alelacele bitişik mi yazılır?

Bir zarf olan alelacele, TDK güncel çevrim içi sözlüğünde “çabucak” olarak tanımlanır. Yani bu sözcük farklı bağlamlarda bir fiil, fiilimsi, zarf ya da sıfatı çabucak anlamına gelecek şekilde niteler. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’na başvurulduğu takdirde bu sözcüğün bitişik olarak yazılması gerektiği öğrenilir. Nitekim alelacele kelimesi sesletilirken de alel ve acele arasında es verilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte Türkçede alel diye bir sözcük yer almaz. Dolayısıyla alel gibi tek başına bir anlam ifade etmeyen kelimelerin ayrı olarak yazılması doğru değildir.

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Alelacele yazımı ile ilgili örnek cümleler

Sesletilirken “l” sesinin ince okunması gerektiği belirtilen alelacele sözcüğü, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Alelacele doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Evden alelacele çıktığım için ne kıyafetime ne de yanıma aldığım eşyalara dikkat etmedim.
  • Geçen ay tanışan yakın arkadaşlarım alelacele evlenme kararı alınca hepimiz şok olduk.
  • Senin en büyük hatanın bir şeylere düşünmeden, alelacele adım atman olduğunu söyleyebilirim.
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