YEMEK

Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.02.2019 16:02 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme olmazsa olmazdır. Tüm organların görevini yerine getirebilmesi için besine ihtiyacı vardır. Göz sağlığı da tabağımızdaki yiyeceklerle başlar… Gözümüz için sağlıklı besinleri tüketmek hem gözün genel gelişimi hem de bazı hastalıkların oluşumunu engellemek için gereklidir.

Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

Göz sağlığı açısından gerekli temel besinleri; Lutein, Zeaksantin, Beta karoten, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Omega 3, Yağ asitleri, Çinko ve Bakır olarak sıralayabiliriz. Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz sağlığı için alınması gereken besinlere ve faydalarına değiniyor.

Her birey kendine özgü beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Sağlıklı bir yaşam için tüm besinlerden yeterli miktarda tüketmek, vitamin ve mineralleri ihmal etmemek gerekir. Op. Dr. Özgür Gözpınar, bazı besinlerin göz sağlığı acısında da önemli rol oynadığını ve özellikle katarakt, retina maküla dejenerasyonu, glokom, kuru göz hastalığı, gece körlüğü, beslenmeden etkilenen diyabetik retinopati ve diğer göz-damar hastalıklarının gelişimini yavaşlattığını belirtiyor. Gözpınar, ‘Besinlerle alınan bazı vitamin ve antioksidan moleküllerin göz sağlığı açısından önemi biliniyor. Bol miktarda balık, meyve ve sebze tüketimi ve bununla beraber belirli miktarlarda hayvansal gıdalar (et, süt yumurta vb.) ve kavrulmamış kuruyemiş tüketimi gözdeki birçok hastalık için koruyucu faktör oluyor. Bu da gözlerimiz ve diğer organlarımız için sağlıklı gıda tüketiminin önemini gösteriyor’ diyor.

Gözünüzden vitaminleri eksik etmeyin

• A vitamini eksikliği gece körlüğü ve kuru göze sebep oluyor. Karaciğer, vücutta sentezlenmeyen ve daha çok hayvansal kökenli olan A vitaminini yumurta sarısı ve süt yoluyla ediniyor. Eksikliğinden daha çok çocuklar ve gebeler etkileniyor. Dünyada çocukluk çağı körlüklerinin en sık sebebi A vitamini eksikliği olarak görülüyor. Diyetle alınan bazı A vitaminleri, öncülü karotenlerde sarı nokta hastalığı ve katarakta karşı koruyucu rol oynuyor.

yumurta sarısı

• B vitamini kompleksi kronik inflamasyonu azaltıyor ve retinayı etkileyen damarsal problemleri önlemede yardımcı oluyor.

• C vitamini, güçlü bir antioksidan olarak katarakt oluşumunu azaltıyor. Taze sebze ve meyvelerde özellikle narenciye, çilek, kivi, biber, brüksel lahanası, koyu yapraklı yeşillikler, brokoli ve domateste bolca bulunuyor. C vitamini gözde kornea tabakasının iyileşmesinde, güneşin zararlı etkilerine ve katarakta karşı koruyucu rol oynuyor.

çilek

• D vitamini güneş ışığıyla vücudumuzda sentezleniyor; gözün birçok metabolik aktivitesinde ve maküla dejenerasyonu önlemede faydalı oluyor.

• E vitamini antioksidan olarak, retina dejenerasyonun önlenmesinde fayda sağlıyor. Fındık, badem, ay çekirdeği, keten tohumu ve avakadonun içinde bolca bulunuyor.

iStock-157528248


En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarifPazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz sağlığı göz sağlığı için neler yemeli?

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Fox TV'nin yeni dizisi 'kayıt' dedi!

Fox TV'nin yeni dizisi 'kayıt' dedi!

Her gün bir adet kesip yediğinizde...

Her gün bir adet kesip yediğinizde...

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Rengi yeter! Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

Adının hakkını sonuna kadar veriyor! Sofralarımıza renk katan meyvenin gizli kalmış faydaları

Her gün bir adet kesip yediğinizde...

Ekmek yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Ekmek yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.