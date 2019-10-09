Göz sağlığını ile ilgili doğru bilinen yanlışlar! Göz sağlığını korumak için neler yapılmalı

Gözler vücutta en hassas ve en önemli organlardan biri olarak kabul ediliyor. Günlük yaşam akışı içerisinde göz sağlığı çoğu zaman ihmal ediliyor ancak bu dikkatsizlik, ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Toplumda yanlış bilinen, eş dost önerisiyle yapılan hatalı uygulamalar ise sonuçları görme kaybına varan tablolara neden oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya, Dünya Görme Günü öncesinde göz sağlığında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. 1.“Arpacık çıktığında göze sarımsak sürülür” Sarımsak arpacıkta ısı artışı yaparak iltihabın akmasını sağlayabilir ancak gözün içine kaçabileceği için çok risklidir. Arpacık kirpik diplerindeki yağ bezlerinin dışa aktığı bölgenin tıkanması sonucu oluşan bir iltihaptır. Bunu azaltmak için sarımsak yerine ılık suyla pansuman yapmak çok daha faydalı olacaktır. Temiz bir peçeteyi ılık suyla ıslatarak bölgenin üzerine koymak etkilidir. 2.“Yakın mesafeden okuyup yazmak gözleri bozar” Bu konu ile ilgili bilimsel olarak yapılmış bir çalışma yoktur. Kişi hangi mesafeden rahat görüyorsa okuyabilir ancak 20 cm’den daha yakın mesafeden uzun süreler bakmak gözü çok fazla içe bakmaya zorlar ve göz yorgunluğuna yol açar. İdeal okuma mesafesi insanın kol boyuna göre, iyi bir aydınlatmayla 30-40 cm arasıdır. Okuma dijital ekranlarda yapılıyorsa mat ekranlar tercih edilmelidir. Yansımalar minimumda olmalıdır. Olabilecek en düşük ışık seviyesi ve en yüksek kontrast seviyesi ayarlanmalıdır.

3.“Gözyaşı sağ gözden akarsa mutluluk, sol gözden akarsa hüzündendir” Gözyaşı sağ gözden akıyorsa sağ gözün gözyaşı yolları tıkanık demektir, soldan akıyorsa sol gözün gözyaşı kanalları tıkanık demektir. Erişkinlerde ciddi göz sulanması varsa bu durum gözyaşı kanalındaki tıkanıklığa işaret eder ve mutlaka müdahale edilmelidir. Konunun duygularla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bebeklerde de gözyaşı akması her zaman sıkıntılı olabilir. Gözyaşı kanalları sık sık tıkanır. 1 yaşa kadar masajla düzelir ancak 1-3 yaş arasıysa mutlaka buna cerrahi müdahale etmek gerekir. 4.“Gözleri şaşı yapmak öyle kalmaya neden olur”. Genellikle çocukluk çağında sık yapılan bu hareket şaşılığa neden olmaz ancak küçük yaşlarda çok uzun süreler yapılırsa yalnızca göz yorgunluğu gibi sorunlar yaratabilir. 5.“Bebeklerde katarakt veya göz tansiyonu olmaz” Küçük çocuklar hem katarakt, hem göz tansiyonu olabilir. Üstelik bebeklere erişkinlerden daha erken müdahale etmek gerekir. Kataraktın en önemli bulgusu flaşlı fotoğraf çekildiğinde iki gözün de kırmızı olmamasıdır. Göz kırmızı yerine beyaz çıkıyorsa bebekte katarakt veya başka bir sorun olabilir. Göz bebeği çıplak gözle bakıldığında siyah değil de kahverengi veya beyazsa katarakt işareti olabilir.Bebeklerde göz tansiyonunun en önemli bulgusu gözlerde yaşarma, sulanma ve büyümedir.

6. “Gözüm kızardığında eski damlamı ya da arkadaşımın damlasını kullanıyorum” Bu uygulama son derece tehlikedir. Bazı durumlarda gözün kaşıntısını, kızarıklığını azaltmak için kortizonlu damlalar kullanılır. Özellikle alerji durumlarında hızlı iyileşme sağlamak için hastaya kortizonlu damla başlanır. Bu damlalar kısıtlı süre doktor kontrolünde kullanılmalıdır. İkinci bir durumda bakteriyel bir sorun varsa ve bu damlalar yeniden kullanılırsa göz kaybına kadar gidebilecek sonuçları olabilir. Bu nedenle göz problemlerinde her defasında doktor muayenesi gerekmektedir. 7.“Sarı nokta hastalığında uçuşan noktalar görülür” Uçuşan noktalar çoğunlukla zararsızdır ve sarı nokta hastalığıyla ilişkisi yoktur. 35-40 yaş sonrası göz arkası jel tabakasının değişiklikleriyle alakalıdır. Uçuşan noktaların göz sağlığına etkisi yoktur ancak bu uçuşmalarla beraber şimşek çakmaları, uçuşan cisimlerin siyah olması, kurum yağması gibi belirtiler de görülüyorsa bu göz arkasındaki retina tabakasında yırtık oluşumunun habercisi olabilir. İyi bir göz muayenesi olmak gerekir. Sarı nokta hastalığı ise tamamıyla 55-60 yaş sonrası görülen farklı bir sorundur.