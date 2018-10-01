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Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Pucca'dan açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenlerine yönelik "Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sosyal medyadan serbest bırakıldığını duyuran Pucca açıklama yaptı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Pucca'dan açıklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

Pucca lakaplı Selen Pınar Işık, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Fenomenler, savcılığın talimatı üzerine savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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"İSPİYONLAMAYI BIRAKIN"
Sosyal medyadan serbest bırakıldığını duyuran Pucca, "Artık beni ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum" dedi. İşte Pucca'nın açıklaması:

"Ya kurban olayım artık durup durup beni şikayet etmeyin beddua tayfa... Bu tweet'lerimle uyuşturucuya özendiriyormuşum. Bir bu eksikti ya, hayatımda sigara bile içmemeşim bi şarabım vardı :( Rapçi tayfayla beraber gözaltına alınmam ahshfjgnfbdhg yanlarında anaları gibi bekledim yaaa offf neyse serbestim şu an... Bakalım şimdi neyi şikayet edeceksiniz. Bu arada hapis hayatı çok zor, nezarete bile girmedim ama olsun zordu işte...Sabahın 5'inde evden alındım sonuçta. Nooolluurrrrr beni artık ispiyonlamayın, boşuna gidip geliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
pucca sosyal medya gözaltı

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