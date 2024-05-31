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  4. Gözaltına alınmıştı! Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı

Gözaltına alınmıştı! Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı

31.05.2024 17:00
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Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, dün gözaltına alınmıştı. Kapışmak'ın gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Ankara merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheli arasında bulunan Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınmıştı! Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı

Ankara'da merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı.

32 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ ELDE ETTİLER

Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

KAPIŞMAK HAKKINDAKİ SUÇLAMA ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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