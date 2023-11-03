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Gözaltında 3. gün... Dilan Polat yemek yemiyor! Hastane talebi

03.11.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti lüks yaşantılarını göze sokarak yaşarken bir anda kara para aklama, örgüt kurma, naylon fatura gibi iddialarla karşı karşıya kaldı. İddialar sonrası haklarında soruşturma açılan Polat çifti gözaltına alındı. Gözaltında 3. günleri olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın henüz ifadesi alınmadı. Bunun sebebi ise belge toplanmaya devam ediyor olması ve ifadeye en zayıf halkadan başlandığı iddiası. Dilan Polat'ın bu süreçte yemek yemediği de ortaya atılan iddialar arasında

Gözaltında 3. gün... Dilan Polat yemek yemiyor! Hastane talebi

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu “Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa” programı da Dilan-Engin Polat soruşturmasını yakından takip ediyor.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla, örgütlü bir şekilde kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu kişiler gözaltında. Gözaltı sayısı son olarak 24'e çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltında 3. günlerinde henüz ifadeleri alınmazken soruşturmaya dair detaylar da gündeme geliyor.

Ekran Alıntısı

SILA DOĞU TOSTTAN VAZGEÇMİYOR

Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltında 3. günlerinde henüz ifade vermedi çünkü soruşturmaya en zayıf halkadan başlandı. İddialara göre evrak toplamaya devam eden polisler bu süreçte Polat çiftini bekletiyor.

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İkinci Sayfa'da yer alan iddiaya göre ise Dilan Polat 3 gündür yemek yemeği reddediyor. Sadece kahve içen Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise yalnızca tost yiyor.

İddialara göre hasta olduğunu söyleyen Dilan Polat emniyette hastaneye sevk edilmek istendi ve incelemelerin sonuç bulmasını istiyor.

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