Adliyede rüşvet iddiası, Engin - Dilan Polat çifti davası! Hangi suçlar işlendi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sözleri dikkat çekti

Engin Polat ve Dilan Polat haricinde aile fertlerinin ve yakınlarının da şirketlerinin mal varlıklarına tedbir konulduğunu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu durumla ilgili soruşturma tamamlandığında hangi suçların işlendiğinin ortaya çıkacağını belirtti. Çok konuşulan MASAK raporu da yeniden gündeme geldi.

ADLİYEDE RÜŞVET İDDİASI! ÜÇ MÜFETTİŞ İNCELİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıdaki rüşvet iddialarını hali hazırda üç müfettişin incelediğini belirtti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın adliyedeki rüşvet iddiaları kısa sürede gündem olmuştu. Yılmaz Tunç, bahsedilen iddiaların doğru olup olmadığını soruşturma sonunda göreceklerini belirtirken iddialar doğruysa HSK'nın gereğini yapacağını belirtti.

“Yargıya yönelik rüşvet ve bunun gibi iddiaların gündeme gelmesinden herkes rahatsız olur.” diyen Bakan Tunç şöyle devam etti:

“RÜŞVET ÇARKI VARSA SUÇTUR”

“Özellikle yargının bu tür iddialara en uzak kurum olması gerekir. En küçük iddia araştırılmalı ve üstüne de gidilmeli. 24 bin hâkim-savcı ve baktıkları milyonlarca dosya var. Bu durum evlerine dosya götürüp, gece gündüz dürüstçe çalışan hâkim ve savcıyı töhmet altında bırakacak bir kampanyaya dönüştürülmemeli. Yargı bağımsızdır ve kararlarını tarafsız olarak verir. Rüşvet çarkı varsa suçtur. Her iddiayı HSK zaten inceliyor. Ceza verilenler var. Son günlerde ‘yargıda çürümüşlük var, MİT raporu var, durum felaket’ diye yargıyı yıpratmaya ve adalete güveni sarsmaya yönelik birtakım tutumlar var. Yargı çetelerin, uyuşturucu suçlularının ve yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geciken adalet, adalet değildir.”

Yargıya yönelik rüşvet ve bunun gibi iddiaların gündeme gelmesinden herkes rahatsız olur. Özellikle yargının bu tür iddialara en uzak kurum olması gerekir. En küçük iddia araştırılmalı ve üstüne de gidilmeli. 24 bin hâkim-savcı ve baktıkları milyonlarca dosya var. Bu durum evlerine dosya götürüp, gece gündüz dürüstçe çalışan hâkim ve savcıyı töhmet altında bırakacak bir kampanyaya dönüştürülmemeli.

Yargı bağımsızdır ve kararlarını tarafsız olarak verir. Rüşvet çarkı varsa suçtur. Her iddiayı HSK zaten inceliyor. Ceza verilenler var. Son günlerde ‘yargıda çürümüşlük var, MİT raporu var, durum felaket’ diye yargıyı yıpratmaya ve adalete güveni sarsmaya yönelik birtakım tutumlar var. Yargı çetelerin, uyuşturucu suçlularının ve yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geciken adalet, adalet değildir.

”BU KİŞİLERE VE ŞİRKETLERİNE AİT ŞÜPHELİ İŞLEMLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ”

Bakan Tunç, kara para aklama iddiasıyla gündemde olan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’la ilgili soruşturma hakkında da konuştu.

Bakan Tunç, “MASAK’ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı.