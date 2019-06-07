Mynet Trend

Gözde turizm merkezi Akçay, araç girişine kapatıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı. Akçay’a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.

YOL KİLİTLENDİ, POLİS GİRİŞLERİ KAPATTI

Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Akçay’a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Mahalleyi ayağa kalktı! Eskort sitesinden tanıştığı kişi...Mahalleyi ayağa kalktı! Eskort sitesinden tanıştığı kişi...
Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldıMüşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit akçay

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

VAR kararı, iki ülkeyi birbirine düşürdü!

VAR kararı, iki ülkeyi birbirine düşürdü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince darp etti

Mahalleyi ayağa kalktı! Eskort sitesinden tanıştığı kişi...

Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı, tutuklandı

Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı

2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı

2 iş yerini kurşunladı! Söyledikleri herkesi çıldırttı

5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Tam 1 metre uzunluğunda! Böyle bulundu

Tam 1 metre uzunluğunda! Böyle bulundu

Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

Köyü mesken tuttu! 'İlk olarak cumartesi günü görülmüş'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.