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Gözden kaçmak nasıl yazılır? Gözden kaçmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

18.10.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Göz isim sözcüğü ve kaçmak fiili bir araya getirildiği zaman gözden kaçmak olarak bilinen deyim ortaya çıkar. Bu deyimin nasıl yazılması gerektiği ile tam olarak nasıl tanımlandığı ise birçok kişi tarafından araştırılır. Gözden kaçmak doğru yazılışı ile anlamı açıklandığı zaman bu ifadenin gerek sözlü gerek ise yazılı dilde kullanılması kolaylaşır. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel sözlüğünden yola çıkılarak gözden kaçmak deyimi üzerine bilgi aktarılmalıdır.

Bir deyimin yazılı dilde Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden nasıl kullanılması gerektiği açıklanırken temel bir noktaya değinilmelidir. Bu noktaya değinildiği takdirde gözden kaçmak gibi günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan deyimlerin nasıl yazılması gerektiği keşfedilebilir. Buna ek olarak TDK tarafından sunulan güncel bilgiler incelenerek gözden kaçmak deyiminin anlamı da açıklanabilir. Anlamı ve doğru yazılışı açıklanan gözden kaçmak deyiminin cümle içerisinde kullanılması ise bu ifadenin yakından incelenmesini mümkün kılacaktır.

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Gözden kaçmak nasıl yazılır?

Göz sözcüğüne -den ekinin getirildiği ve bu kelimenin kaçmak fiili ile birleştirildiği gözden kaçmak deyimi Türkçede yaygın olarak kullanılır. İki ayrı kelimeden oluşan bu sözcük öbeğinin deyim olduğu için mecaz anlamda kullanıldığı söylenebilir. Buna ek olarak belirtilen bu deyimin yazılı dilde bitişik mi ayrı mı kullanıldığı da sıklıkla araştırılır. Çünkü mecaz anlamda kullanılan Türkçe deyimlerin genelde birden fazla sözcükten oluştuğu bilinir. Gözden kaçmak doğru yazılışı üzerine güncel bilgilerin aktarılması için ise TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na başvurulmalıdır.

Bakılan şeyler arasında bir şeyin farkına varmamak ve o şeyi görmemek anlamında kullanılan gözden kaçmak deyimi mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. Nitekim Türk Dil Kurumu tarafından deyimlerin doğru yazılışlarının ayrı şekilde olması gerektiği belirtilir. Bu bağlamda "Gözden kaçmak ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt bulmaya çalışan kişilere "evet" cevabı sunulmalıdır. Bir deyim olduğu için yazılı dilde ayrı olarak kullanılan bu ifadeyi yakından incelemek isteyenlere ise doğru ve yanlış olan gözden kaçmak yazımı şu şekilde gösterilmelidir:

  • Gözden kaçmak (Doğru yazılışı)
  • Gözdenkaçmak (Yanlış yazılışı)
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Gözden kaçmak bitişik mi yazılır?

Türkçede göz sözcüğünün başta kullanılması ile oluşturulan deyimlerin pek çok çeşidine rastlanır. Söz edilen bu deyimlerden biri de gözden kaçmak iken ilgili ifadenin içerdiği ilk sözcüğün ek aldığı görülür. Bu da birçok kişi tarafından gözden kaçmak TDK onaylı yazılışının araştırılmasına yol açar. Ancak bu ifadenin bir deyim olduğu düşünüldüğü zaman Türkçe yazım kurallarına göre ayrı şekilde yazılması gerektiği hatırlanabilir. Gözden kaçmak deyiminin cümle içerisindeki kullanımını incelemek isteyen kişiler için sıralanabilen örnekler ise şu şekildedir:

  • Bugün o kadar yoğundum ki güncel faturalar arasında yer alan birtakım belgeler gözümden kaçmış.
  • Eğer gözünden kaçan herhangi bir ayrıntı olduğunu düşünüyorsan sana ilettiğim detaylı listeyi inceleyebilirsin.
  • Dün toz alırken sehpadaki lekeler gözünden kaçmış sanırım.
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