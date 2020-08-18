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Gözleme tarifi: Gözlemeci teyzelere fark attıran gözleme yapımı püf noktaları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yumuşacık hamuru, muhteşem iç harcıyla damaklara bal çalan gözleme tarifi ile gözlemeci teyzeleri geride bırakacaksınız. Önemli olan sadece tarif değil, yapım aşamasındaki bu sır gibi saklanan işin püf noktaları! İşte karşınızda parmak ısırtan gözleme tarifi.

Gözleme tarifi: Gözlemeci teyzelere fark attıran gözleme yapımı püf noktaları

Şehirlerarası yolculuklarda, gözlemeci teyzelerin yaptığı o enfes gözlemeyi artık kendi mutfağımızda pişirebileceğiz. Gözleme tarifi püf noktalarıyla birlikte geliyor. Yumuşacık hamuru ve peynirli iç harcına bayılacaksınız.

GÖZLEME TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İlk olarak gözleme hamuru tarifi ile başlayalım;

2 su bardağı un
Bir tatlı kaşığı kuru maya
¾ su bardağı sıcak su
Tuz

İç malzemesi için:
Ufalanmış beyaz peynir
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir avuç ince ince kıyılmış maydanoz
Tuz

GÖZLEME TARİFİ NASIL YAPILIR?

Gözleme hamuru tarifi ile işe başlayalım. Sıcak suyu ve kuru mayayı derin bir kabın içinde karıştırın. Yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde bekletin.

Mayanın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Tuzu da ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın. Kabın üzerini bir streçle sarın ve yarım saat kadar dinlendirin.

Sıra geldi gözleme tarifi için iç harcı hazırlamaya. İç harç malzemeleri bir kasede harmanlayın. Hamur yarım saat dinlendikten sonra mandalina büyüklüğünde parçalara ayırın ve her bir parçayı yuvarlayın.

Her bir hamur topunu oklava yardımıyla ince bir hamur olana kadar unlayarak açın. Hazırladığınız harçtan bir miktar alın ve hamurun bir tarafına eşit şekilde dağıtın. Hamurun harç olmayan kısmını harç olan tarafın üzerine katlayın.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Geniş teflon tavayı ocakta ısıtın. Tavaya yağ koymadan arkalı önlü tamamen kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

EVDE GÖZLEME TARİFİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Gözlemenin lezzetli bir şekilde pişmesi için sac tava kullanmanız tavsiye edilir. Eğer sacınız yoksa bunun yerine mutlaka teflon tava kullanmalısınız. Hamuru en az yarım saat dinlendirmeye özen gösterin. Hamurun sert değil, yumuşak kıvamlı olması gerekmektedir.

GÖZLEME ÇEŞİTLERİ

Gözleme tarifini birden farklı iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Tarifimizi ev yapımı gözleme tarifi olarak hazırladık ve hamurunu kendimiz açtık. Peynirli iç harcıyla pişirdiğimiz gözlemeyi hazır yufkadan da yapmanız mümkün. Patatesli gözleme tarifi, ıspanaklı gözleme tarifi, sade gözleme tarifi ve kıymalı gözleme tarifi en çok tercih edilen çeşitler arasında yerini alır.

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