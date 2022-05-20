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Gözlerden uzak olmayı tercih eden Harika Avcı uzun zaman sonra paylaşım yaptı

20.05.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın uzun süredir maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu konuşuluyordu. Gözlerden uzak yaşamaya başlayan Harika Avcı uzun zaman sonra bir paylaşım yaptı.

Gözlerden uzak olmayı tercih eden Harika Avcı uzun zaman sonra paylaşım yaptı

80’li yıllara güzelliğiyle adını yazdıran ve bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Harika Avcı’nın uzun yıllardır ortada görünmemesi gündem oluyordu. Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olduğu iddia edilen Harika Avcı son olarak ise bir pansiyonda yaşıyordu.

Harika Avcı'nın her şeyini satıp Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı iddiası vardı. Avcı’nın pansiyon parasını Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti.

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Ünlü sanatçı assolistlik yaptığı yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalmasıyla meşhurdu...

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İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Harika Avcı bu iddialar gündemdeyken açıklama yapmış ve "Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim" demişti.

Harika Avcı uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hayranlarının ilgisini çekti. Harika Avcı kendini paylaşarak fotoğrafa "Dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Harika Avcı yapılacak yorumların önünü almak için de fotoğrafı yorumlara kapadı.

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Harika Avcı
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