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Gözlerden uzak yaşıyordu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

04.09.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te gözlerden uzak yaşamayı seçen sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u paylaştı. Tayfur'un son hali sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi takipçiler "Fena yaşlanmış" derken kimi de "Adam tadında bırakmış güzel yaş almış" yorumları yaptı.

Gözlerden uzak yaşıyordu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un son hali merak konusu oluyordu. Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki Tayfur'un fotoğrafını, kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada paylaştı.

Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin tatil karesini takipçilerin beğenisine sundu. Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

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Işın Karaca fotoğrafa "Canım Ferdi abim" yorumunda bulunurken takipçiler ise kiye bölündü.

Kimi takipçiler "Fena yaşlanmış" derken kimi de "Adam tadında bırakmış güzel yaş almış" yorumları yaptı.

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