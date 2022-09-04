Gözlerden uzak yaşıyordu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un son hali merak konusu oluyordu. Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki Tayfur'un fotoğrafını, kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada paylaştı.

Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin tatil karesini takipçilerin beğenisine sundu. Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

Işın Karaca fotoğrafa "Canım Ferdi abim" yorumunda bulunurken takipçiler ise kiye bölündü.

Kimi takipçiler "Fena yaşlanmış" derken kimi de "Adam tadında bırakmış güzel yaş almış" yorumları yaptı.

