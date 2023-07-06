Gözlerden uzaktı! Fahriye Evcen plaj tarzıyla ortamlara girdi

2016 yılında Burak Özçivit ile evlenen 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen bir süredir gözlerden uzak yaşıyor ve sosyal medyada da az paylaşıyor yapıyor.

Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi. Evcen, fazla kilolarından kurtulduğunu gösteren bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti.

Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.

Evden'i görenler "Efsane döndü çekilin", "İşte kraliçe", "Harika görünüyorsun" yorumlarından bulundu.



