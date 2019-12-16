Gözleri hiç değişmedi! Tanıyabildiniz mi?

Kiminin \u00e7ocukluk foto\u011fraf\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ne kadar b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fiklik ge\u00e7irdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnecek, kimi i\u00e7in ise hi\u00e7 de\u011fi\u015fmemi\u015f diyeceksiniz. \n\u0130\u015fte \u00e7ocukluk ve gen\u00e7lik foto\u011fraflar\u0131yla \u00fcnl\u00fc isimler...\nPARTNERSGK harekete ge\u00e7ti! Art\u0131k zorunlu, yanl\u0131\u015f bildiren yanar...Amuda kalkarken payla\u015ft\u0131 be\u011feni ya\u011fd\u0131Bir villa a\u00e7\u0131klamas\u0131 daha: Sadece neden kapal\u0131 olan su\u00e7lan\u0131yor?
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