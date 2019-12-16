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Gözleri hiç değişmedi! Tanıyabildiniz mi?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

En son Kadın dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Caner Cindoruk'un lise yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun geçen yıllara rağmen hiç değişmemesi dikkat çekti.

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.

İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler...


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Anahtar Kelimeler:
Caner Cindoruk gençlik hali

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam kim nerden tanıycaz allahaşkına herkes ünlü oldugunu sanıyor
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