Gözlerinize inanamayacaksınız! Burnu her geçen gün büyüdü: Yemek bile yiyemez hale geldi...

İskoçya’da yaşayan 68 yaşındaki Gerard McAliece, burnunun her geçen gün büyüdüğünü fark etti. Altı yıl önce başlayan bu olay, gün geçtikçe korkunç bir hal aldı.

Başta durumu kabullendi, ancak burnu artık ağzını kapatacak kadar büyüyünce ne eşini öpebildi ne de sosyal hayatına devam edebildi.

Gerard, özellikle torunlarının arkadaşlarının tepkilerinden çekindiğini ve insanların bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi. Ancak ilk başta gittiği doktorlar, burnundan nefes alabildiği için durumu ciddiye almadı.

O KADAR BÜYÜDÜ Kİ AĞZINI BİLE KAPATTI

Eşi Carol ile birlikte çareyi özel bir klinikte arayan Gerard’a rhinophyma teşhisi kondu. Bu hastalık, ciltteki yağ bezelerinin büyümesiyle burunda şişlik, kızarıklık ve doku artışı yapıyor. Genellikle rosacea (gül hastalığı) olan kişilerde görülüyor.

Burnundaki dokular ağzını kapatacak kadar büyüyen Gerard, Glasgow’daki Ever Clinic’te dört saat süren bir operasyon geçirdi. Doktorlar bu vakanın şimdiye kadar karşılaştıkları en zorlu ameliyat olduğunu söyledi.

Gerard operasyon sonrası yaşadığı değişimle adeta hayata yeniden döndü. Eşi Carol, “Eski haline döndü,” derken, Gerard da artık rahatça insan içine çıktığını, dışarıda yemek yiyip sosyalleştiğini söyledi.