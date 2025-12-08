EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Gözlüğü kim, ne zaman icat etti? Gözlüğü ilk kim buldu?

Çerçeveli bir mercek ya da birden fazla sayıda mercekten meydana gelen gözlük hem aksesuar hem de bir sağlık materyali olarak üretilebilmektedir. Kullanım amacı görme bozukluklarını gidermek ya da gözleri olası dış etkenlerden ve zararlardan korumak olabilir.

Gözlüğü kim, ne zaman icat etti? Gözlüğü ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Türk Dil Kurumu tanımına göre gözlük, görme bozukluğu bulunan bir kişinin gözlerinin daha iyi görmesine ya da gözleri korumaya yarayan bir çerçeveye yerleştirilmiş olan çift camdan oluşan bir araçtır. Astigmat, miyop, hipermetrop gibi göz rahatsızlıklarının çözümü olarak göz doktorları kişilere gözdeki sorunun durumuna uygun numaralarda gözlük takmasın önerebilir.

Gözlüğü kim, ne zaman icat etti?

Plastik, metal ya da cam gibi farklı malzemelerden üretilebilen çerçevelerde, hastanın rahatsızlığına uygun numaralarda olan camlar yerleştirilerek gözlük yapılır. Bugün birçok farklı modeli bulunan gözlükler güneş gözlüğü, yüzücü gözlüğü, lazer gözlük, kar gözlüğü, uzak gözlüğü ya da yakın gözlüğü gibi farklı türlere sahiptir. Ayrıca gözlükler ilk kez ortaya çıktığı icat edildiği günden bugüne birçok değişim ve gelişim yaşamıştır.

Gözlük adı ile bilinmese de tarihte ilk kez basit cam merceklerden 8. yüzyılda bahsedildiği bilinmektedir. Görme bozukluklarını tedavi etmek ve gidermek amacı ile üretilen gözlüklerin se 12. ve 13 yüzyıllarda cam endüstrisinin gelişmiş olması ile bilinen Venedik’te üretildiği kabul edilmektedir.

Gözlüğü ilk kim buldu?

Sekizinci yüzyılda Mısır’da basit merceklerden bahsedilerek temeli atılan gözlüklerin ilk kullanımının ise Orta Çağ dönemine uzandığı bilinmektedir. 13. yüzyılda üretilen bu gözlüklerde kullanılan dış bükey merceklerin yaşlı kişilerde yakın görme problemlerini giderdiği farklı edilmiştir. İlk gözlükler yuvarlak biçimde ve taşınabilirdir. Büyüteçlere benzeyen ilk gözlükler burun üzerine yerleştirilerek kullanılmıştır.

Gözlük, 13. yüzyılın sonlarına doğru İtalya’da icat edilmiştir. Bu dönemde Avrupa’da el yazmaları üzerine manastırlarda çalışan bilim insanları yaş ile birlikte meydana gelen görme problemleri için büyütece benzeyen camlar kullanmıştır. Bu merceklerin sabit olması ve elle tutulmadan kullanabilmesi için ilk gözlük prototipleri tasarlanmış ve Venedik ile Floransa’da üretilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürperttiİstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürpertti
YDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranıYDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.