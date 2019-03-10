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Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa

Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa

Stat: Bornova
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Serdar Gürler, Borges (Dk. 76 Poko), Castro, Yasin Öztekin (Dk. 59 Jerome), Ngando (Dk. 68 Halil Akbunar), Deniz Kadah
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Sadiku (Dk. 74 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau, Trezeguet, Tarkan Serbest, Josue Sa, Karim Hafez (Dk. 81 Khalili), Pavelka, Koita (Dk. 66 Perica)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Sadiku, Dk. 87 Perica, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 87 Titi (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
24. dakikada Gassama'nın pasıyla topu kontrol eden Ngando'nun uzak mesafeden attığı şutta top auta çıktı.
38. dakikada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
43. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Trezeguet'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
61. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten auta gitti.
86. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Perica'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto çizgi üzerinde kontrol etti.

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Göztepe Kasımpaşa

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