Göztepe 3 büyüklere kafa tuttu! Taraftar sayısı dikkat çekti...

Göztepe, Süper Lig'de son Samsunspor maçında 1 aylık aranın ardından iç sahada taraftarlarıyla buluştu.

ÜÇÜNCÜ OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı her iç saha sınavında olduğu gibi doldururken, Göztepe-Samsunspor maçı Süper Lig'de haftanın en çok seyircinin izlediği üçüncü mücadelesi oldu. Ligde geçen hafta Fenerbahçe-Antalyaspor maçını 28 bin 782, Beşiktaş-Kayserispor maçını 22 bin 883, Göztepe-Samsunspor karşılaşmasını ise 16 bin 831 biletli seyirci tribünden takip etti.