SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe 3 büyüklere kafa tuttu! Taraftar sayısı dikkat çekti...

Göztepe 3 büyüklere kafa tuttu! Taraftar sayısı dikkat çekti...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Samsunspor'u konuk ettiği maçla birlikte Süper Lig'de 1 ay sonra taraftarıyla hasret giderdi. Sarı kırmızılılar tribünleri doldururken, Göztepe - Samsunspor maçı haftanın en çok seyircinin izlediği 3. karşılaşması oldu.

Göztepe 3 büyüklere kafa tuttu! Taraftar sayısı dikkat çekti...

Göztepe, Süper Lig'de son Samsunspor maçında 1 aylık aranın ardından iç sahada taraftarlarıyla buluştu.

ÜÇÜNCÜ OLDU

1ddae573a32244c6b9b749e11ce50fcd

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı her iç saha sınavında olduğu gibi doldururken, Göztepe-Samsunspor maçı Süper Lig'de haftanın en çok seyircinin izlediği üçüncü mücadelesi oldu. Ligde geçen hafta Fenerbahçe-Antalyaspor maçını 28 bin 782, Beşiktaş-Kayserispor maçını 22 bin 883, Göztepe-Samsunspor karşılaşmasını ise 16 bin 831 biletli seyirci tribünden takip etti.

Canlı Skor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 4 yıl men cezasına itiraz edecekMilli güreşçi Rıza Kayaalp, 4 yıl men cezasına itiraz edecek
Altay forma satışından 1 milyon 250 bin TL kazandıAltay forma satışından 1 milyon 250 bin TL kazandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de diplomatik kriz iddiası! 2 ayda yüzlerce kişi istifa etti

ABD'de diplomatik kriz iddiası! 2 ayda yüzlerce kişi istifa etti

Trump'ın şakası yok! 'Nükleer' rest: Gönderdiği mektupla gözdağı verdi

Trump'ın şakası yok! 'Nükleer' rest: Gönderdiği mektupla gözdağı verdi

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Göztepe 3 büyüklere kafa tuttu! Taraftar...

Göztepe 3 büyüklere kafa tuttu! Taraftar...

Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.