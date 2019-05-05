Göztepe coştu! Müthiş fark

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 4-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, sadece 7 dakika sonra Mevlüt Erdinç ile bu gole cevap verdi ve skora dengeyi getirdi.

dakikada hakem Mete Kalkavan, VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Deniz Kadah, Göztepe adına golü attı ve ilk devre 2-1 sona erdi.

Antalyaspor, Charles'ın 55 ve 58. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla 10 kişi kaldı. Deniz Kadah, 66. dakikada bir kez daha penaltıdan fileleri havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. 72. dakikada Serdar Gürler skoru belirledi.

Göztepe, bitime 3 hafta kala puanını 33'e yükseltti ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Halil’in soldan ortasına iyi yükselen Jerome kafayı vurdu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakika kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-0

15. dakikada Nazım sağ kanattan ortaladığı topa Mevlüt ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18. dakikada Cissokho’nun soldan ortasına kafayı vuran Mevlüt fileleri havalandırdı. 1-1

32. dakikada Deniz’in kafa vuruşunda top Cissokho’nun eline çarpınca Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan Mete Kalkavan saha kenarında bulunan VAR noktasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Kadah, topu ve kaleci Boffin’i ayrı köşelere yolladı. 2-1