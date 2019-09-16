Göztepe 43 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını yaşadı

Sarı-kırmızılılar bu sezon yaşadığı olumsuz tabloyla Süper Lig'de 1976-1977 sezonunda da karşılaştı. O dönem de ilk 4 haftada galibiyet yüzü görmeyen Göztepe, lig bitiminde küme düştü. Sarı-kırmızılılar 1976-1977'de ilk 4 haftada Trabzonspor ve Altay'a 1-0 yenilip, Giresunspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalmıştı. Galibiyet hasretine 5'inci haftada Zonguldakspor'u 2-1 yenerek son veren Göztepe, aynı kabusu büyük umutlarla başladığı 2019-2020 sezonunda da yaşamış oldu.

İlk 2 haftada Antalyaspor'a 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Göztepe, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor'la yenişemedi. Sadece 2 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi, taraftarını bir türlü sevindiremedi. Rize'de ilk yarıda kazandığı penaltı ve rakip aleyhine kırmızı kart VAR'a takılan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ise umutlu konuştu. Cuma günü İzmir'de oynanacak Konyaspor maçıyla yeni bir sürece gireceklerini anlatan Tuna, "Artık bizim için 30 haftalık süreç çok önemli olacak. Yine gol atamadık ama artık çok gol atacağımızı ve oyun anlayışımızla ilgili gelecekte neler olabileceğini biliyorum. Rizespor karşısında zaman zaman önde baskılar kurduk. Oyun verimliliği adına iyi bir oyun oynadık. Çok pozisyon zenginliği olmadı ama oyun disiplini adına iki takım da iyiydi" dedi.