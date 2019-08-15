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Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.08.2019 20:45 | Son Güncelleme

18 Ağustos Pazar günü oynanacak Göztepe-Antalyaspor maçının başlangıç saati değişti.

Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü oynanacak Göztepe-Antalyaspor maçının başlangıç saati değişti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe-Antalyaspor müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.

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Göztepe Antalyaspor

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