Göztepe Atınç Nukan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Alman ekibi Leipzig'de oynayan Atınç Nukan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015-2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.
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