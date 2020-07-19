SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem tepkisi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem tepkisi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 19.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımının dün akşam Galatasaray’la oynadığı Süper Lig maçında hakem Koray Gençlerler tarafından iptal edilen gole tepki gösterdi. Sepil, "Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır?" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem tepkisi

Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Ancak maçın skorundan çok hakem Koray Gençlerler’in kararları gündeme damga vurdu.

Göztepe’nin 65. dakikada Napoleoni ile bulduğu gol, hakem Koray Gençerler tarafından faul gerekçesiyle iptal edilmişti. Gol öncesinde ceza sahasına orta yapan Halil Akbunar, sol ayağıyla topa vurduktan sonra rakibi Saracchi’nin ayağına istemsizce çarpmıştı. Gol sonrasında VAR’a giden hakem Koray Gençerler, golü iptal etmişti.

SEPİL'DEN HAKEM TEPKİSİ

Futbol camiasından birçok ismin tepki gösterdiği karara bir tepki de Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’den geldi. Sepil, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Dün oynadığımız karşılaşmada maçın hakemi Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük’ün verdiği bir kararla golümüz iptal edildi. Ben şimdi herkese bu kararla ilgili bir soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının hayır olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız.”

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Castro, kulüp tarihine geçtiCastro, kulüp tarihine geçti
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

'Mert Hakan Yandaş F.Bahçe ile anlaştı'

'Mert Hakan Yandaş F.Bahçe ile anlaştı'

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Göztepe'ye kötü haber!

Göztepe'ye kötü haber!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem tepkisi

Mehmet Sepil'den hakem tepkisi

Göztepe’nin 3 puan özlemi 7 maça çıktı

Göztepe’nin özlemi 7 maça çıktı

Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti

Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti

Castro, kulüp tarihine geçti

Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe'den ilk imza geldi

ÖZET | Göztepe-Ankaragücü: 2-2

İzmir'de gollü beraberlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.