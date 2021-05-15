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Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı

15.05.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi.

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı

Süper Lig 'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların ise şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. İki kulüp yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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