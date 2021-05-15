Göztepe-Beşiktaş maçından notlar

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasına averajla lider giren Beşiktaş, Göztepe karşısına son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 2 futbolcuyu oynatmadı. Necip Uysal ve Adem Ljajic'in yerine cezası biten Atiba Hutchinson ile Gökhan Töre mücadele etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkanlar Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, yönetim kurulu üyeleri Berkan Gocay, Kemal Erdoğan ile Umut Şenol, maçtan önce futbol takımı ile kamp yaptıkları otelde bir araya geldi. Başarı dileklerinde bulunan Çebi ile yöneticiler takımı stada uğurladı.

- Ünal Karaman'dan 7 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği karşısında 5-3 kaybettikleri karşılaşmanın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

O müsabakada forma giyen kaleci Arda Özçimen, Lamine Gassama, Kubilay Sönmez, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Yalçın Kayan ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Berkan Emir, Cherif Ndiaye, Obinna Nwobodo ve Adis Jahovic şans buldu.