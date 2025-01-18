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Göztepe bugün Antalyaspor'u misafir edecek

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.01.2025 11:09
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Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’la Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Göztepe bugün Antalyaspor'u misafir edecek

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

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İZMİR EKİBİ İÇ SAHADA MUTLU

Bu sezon itibarıyla iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir ekibi, Antalyaspor’u da mağlup ederek taraftarının önündeki üst üste 9. galibiyetini elde etmek istiyor. Konuk ekip ise 3 maçlık serisini Göztepe karşısında sonlandırmak isteyecek.

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GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet ve Datro Fofana’nın forma giyemeyeceği Göztepe'de, Doğan Erdoğan’ın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

LİGİN İLK YARISINDA BERABERE KALMIŞLARDI

Öte yandan Göztepe ile Antalyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka golsüz berabere tamamlandı.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

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Göztepe ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yunus Dursun olacak.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Göztepe İzmir süperlig
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