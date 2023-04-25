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Göztepe’de Atınç’tan son 3 maçta 2 gol

25.04.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen savunma oyuncusu Atınç Nukan, sarı-kırmızılılarla çıktığı son 3 maçta 2 gol atarak takımının puan ve puanlar almasına katkı verdi.

Göztepe’de Atınç’tan son 3 maçta 2 gol
Atınç Nukan

Atınç Nukan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe’nin başarılı savunmacısı Atınç Nukan, defansta gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez oyuncularından olurken, son haftalarda skora verdiği katkıyla da adından söz ettirmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü 32. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü’ye atarken, tecrübeli savunma oyuncusu ikinci golünü de iki hafta sonra İzmir derbisinde Altay’a karşı kaydetti ve takımına 1 puan kazandırdı.

Böylelikle Atınç, ligde oynadığı son 3 maçta 2 gol atarak savunma yönünün yanında skorer kimliğini de göstermiş oldu.
Bu sezon Göztepe formasıyla ligde 21 maça çıkan Atunç Nukan, 2 gol, 1 asist yaptı.

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