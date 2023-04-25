Göztepe’de Atınç’tan son 3 maçta 2 gol

Göztepe’nin başarılı savunmacısı Atınç Nukan, defansta gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez oyuncularından olurken, son haftalarda skora verdiği katkıyla da adından söz ettirmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü 32. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü’ye atarken, tecrübeli savunma oyuncusu ikinci golünü de iki hafta sonra İzmir derbisinde Altay’a karşı kaydetti ve takımına 1 puan kazandırdı.

Böylelikle Atınç, ligde oynadığı son 3 maçta 2 gol atarak savunma yönünün yanında skorer kimliğini de göstermiş oldu.

Bu sezon Göztepe formasıyla ligde 21 maça çıkan Atunç Nukan, 2 gol, 1 asist yaptı.

