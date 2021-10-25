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Göztepe'de Aykut Kocaman sürprizi

25.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe'de koltuğu sallanan Nestor El Maestro'nun yerine Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

Göztepe'de Aykut Kocaman sürprizi

Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyet alan ve düşme hattında yer alan Göztepe'de Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğu sallanırken camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.

GÜÇLÜ ADAY AYKUT KOCAMAN

Akşam'ın haberine göre; Göztepe Nestor El Maestro ile ayrılığın eşiğinde. Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen sarı-kırmızılılarda yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, başkan Mehmet Sepil'i ikna etmeye çalışıyor.

Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor. Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.

"SEZON SONUNA KADAR DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un gündemine gelmişti. Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getirmişti. Olası temas halinde Göztepe'nin tecrübeli teknik direktörü ikna edip edemeyeceği merak konusu.

1.14 PUAN ORTALAMASI

Başakşehir'de 8 ay görev yapan ve turuncu-lacivertlilerle toplam 29 maça çıkan Aykut Kocaman, maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aykut Kocaman Göztepe
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