Göztepe’de ayrılıklar peş peşe! Romulo için Avrupa’dan ilgi yüksek…

İzmir ekibi Göztepe kadrosunda bulunan Nielsen, Matsuki ve Victor Hugo ile yollarını ayırmasının ardından, 4 yerli oyuncusuyla da vedalaştı. Göztepe sözleşmesi sona eren Koray Günter, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare ve Kubilay Kanatsızkuş'u da serbest bıraktı. Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yollarını ayırdıkları oyunculara teşekkür edip, kariyerlerinde başarı diledi. Kadrosunda büyük bir değişim planlayan İzmir ekibi Solet, Djalma ve kaleci Lis ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

ROMULO CARDOSO'YA İLGİ YÜKSEK

İzmir ekibinin golcü oyuncusu Romulo’nun talipleri artmış durumda. Avrupa’dan Feyenoord ve Ajax'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için yurt içinden Galatasaray ve Trabzonspor’un da harekete geçebileceği belirtildi. Göztepe’nin oyuncunun transferinden beklentisi 10-15 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

FORMDA BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ

23 yaşındaki Brezilyalı santrafor, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla 33 maça çıktı. Romulo bu müsabakalarda 17 gol attı ve 10 asist üretti.