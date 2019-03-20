Göztepe'de en fazla süreyi yabancı oyuncular aldı

Son günlerde yabancı sayısı tartışmaları yeniden alevlenirken, ligde kalma savaşı veren Göztepe’de de yabancılar geride kalan haftalarda formayı vermedi. Bu sezon Bayram Bektaş, Kemal Özdeş ve Tamer Tuna’nın çalıştırdığı sarı-kırmızılılarda ligde toplam 24 futbolcu süre alırken, bu isimlerin 14’ünü yabancı oyuncular oluşturdu. Spor Toto Süper Lig'de 10 yerli futbolcu bu sezon Göztepe formasını terletti. Bu sezon Göztepe ile ligde en fazla süre alan isimler de yabancı oyunculardan oluştu.

EN İSTİKRARLI İSİM TİTİ

İzmir ekibinde geride kalan 26 haftada en fazla forma giyen isim Brezilyalı savunmacı Titi oldu. Ligde 2 bin 250 dakika oynayan Titi’yi 2 bin 245 dakika süre alan Beto takip ederken, sezon başında Deportivo La Coruna’dan transfer edilen Borges ise bin 999 dakika Göztepe formasını terleterek en fazla forma giyen üçüncü futbolcu olmayı başardı. Bu sezon en fazla süre alan oyuncular listesinde Titi, Beto ve Borges’i diğer yabancılar Wallace Reis, Gassama ve Andre Castro takip etti.