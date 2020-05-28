Göztepe'de Kamil Wilczek sezonu bekliyor

Göztepe'ye büyük beklentilerle gelmesine rağmen 8 maçta gol sevinci yaşayamayan deneyimli futbolcunun idmanların en hırslı oyuncularından biri olduğu öğrenilirken, teknik direktör İlhan Palut’un Wilczek’in performansından oldukça memnun olduğu dile getirildi.
Wilczek'in Palut'la yaptığı görüşmelerde, "Kendimi ilk geldiğim zaman gösterememiştim. Takıma ve İzmir'e tamamen uyum sağladım. Burada çok mutluyum. Kalan 6 maçta ne gerekiyorsa yapacağım. Kendimi göstereceğim" dediği bildirildi. Yeni sezonda da Ege temsilcisinde kalacağı açıklanan 32 yaşındaki golcü profesyonel kariyerinde çıktığı 266 maçta 121 defa gol sevinci yaşamıştı.
(DHA)
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