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Göztepe'de Kamil Wilczek sezonu bekliyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 28.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in koronavirüs salgınıyla 2.5 aydır duran sezonun yeniden başlamasını iple çektiği ifade edildi.

Göztepe'de Kamil Wilczek sezonu bekliyor

Göztepe'ye büyük beklentilerle gelmesine rağmen 8 maçta gol sevinci yaşayamayan deneyimli futbolcunun idmanların en hırslı oyuncularından biri olduğu öğrenilirken, teknik direktör İlhan Palut’un Wilczek’in performansından oldukça memnun olduğu dile getirildi.

Wilczek'in Palut'la yaptığı görüşmelerde, "Kendimi ilk geldiğim zaman gösterememiştim. Takıma ve İzmir'e tamamen uyum sağladım. Burada çok mutluyum. Kalan 6 maçta ne gerekiyorsa yapacağım. Kendimi göstereceğim" dediği bildirildi. Yeni sezonda da Ege temsilcisinde kalacağı açıklanan 32 yaşındaki golcü profesyonel kariyerinde çıktığı 266 maçta 121 defa gol sevinci yaşamıştı.

(DHA)

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