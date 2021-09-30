SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'de Samet Aybaba sesleri

Göztepe'de Samet Aybaba sesleri

30.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Maestro'da umduğunu bulamayan Göztepe, takımı tecrübeli yerliye emanet etmek istiyor. Giresun maçında olası puan kaybında Sırp hocaya veda edecek olan Göz Göz'ün hedefindeki isim ise son olarak Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba...

Göztepe'de Samet Aybaba sesleri

Altay, Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. Başkan Mehmet Sepil'in 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı.

Göztepe'nin cumartesi günü evinde oynayacağı Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı.

Ege temsilcisi takımı yeniden bir yerli isme emanet etmek istiyor. Hedefte ise Samet Aybaba'nın olduğu konuşuluyor. Samet Aybaba, son olarak Adana Demirspor'u Süper Lig 'e taşımış ve Balotelli krizinden sonra takımdan ayrılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki madde herkesi şaşırttıKim Min-Jae'nin sözleşmesindeki madde herkesi şaşırttı
Suda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkiliSuda birkaç dakika bekletmek yetiyor! İlaç kadar etkili
''Bilerek yedi'' dediler, ilk kez konuştu''Bilerek yedi'' dediler, ilk kez konuştu
Anahtar Kelimeler:
Samet Aybaba Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Sözleşmesinde madde herkesi şaşırttı!

Sözleşmesinde madde herkesi şaşırttı!

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.