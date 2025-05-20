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Göztepe'de Stoilov'un raporu bekleniyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-3 yenilerek bitime 2 maç kala Avrupa iddiasını matematiksel olarak kaybeden Göztepe yeni sezona odaklandı.

Göztepe'de Stoilov'un raporu bekleniyor
Berker İşleyen

Kalan 2 karşılaşmada evinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ve İstanbul'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un gelecek yılın raporunu hazırladığı ifade edildi. Gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen Bulgar teknik adamın, Sport Republic şirketinden geniş bir kadro kurulmasını da isteyeceği vurgulandı.

Özellikle yaşanan ağır sakatlıklar yüzünden bu sezon dar bir rotasyonla mücadele etmek zorunda olan Stoilov'un yeni sezonda da Avrupa hedefi koyacağı ve kadroyu üst sıralara oynamak adına belirleyeceği belirtildi. Yaz döneminde Brezilyalı golcü Romulo'nun iyi bir bedele satılmasına kesin gözüyle bakılırken, Stoilov'un bonservisi İngiliz ekibi Southampton'da bulunan diğer forvet Juan'ın 1 sene daha takımda kalmasını talep ettiği de öğrenildi.

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