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Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 10:55
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Göztepe'de maç öncesi 5 eksik bulunuyor.

Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

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Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

BEŞ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Trabzonspor futbol
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