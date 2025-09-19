Göztepe'den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig’de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Art arda gollerin geldiği mücadelede İzmir ekibi rakibi karşısında kısa sürede üstünlüğü yakaladı.

19 DAKİKADA 2 GOL

Sarı-Kırmızılılar, 4. dakikada Juan’ın, 19. dakikada ise Rhaldney’in attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Bu gollerin ardından dikkat çekici bir istatistik de öne çıktı.

14 YIL SONRA BİR İLK

Juan ve Rhaldney, Ekim 2011’de Beşiktaş’a karşı ağları sarsan Alex ile Cristian Baroni’den sonra, siyah-beyazlılara bir Süper Lig karşılaşmasında gol atan ilk Brezilyalı takım arkadaşları oldu.