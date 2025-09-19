SPOR

Göztepe'den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Beşiktaş karşısında hızlı bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, 4. dakikada Juan ve 19. dakikada Rhaldney’in golleriyle 2-0 öne geçti. Brezilyalı oyuncuların golleriyle gelen bu skor sonra 14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig’de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Art arda gollerin geldiği mücadelede İzmir ekibi rakibi karşısında kısa sürede üstünlüğü yakaladı.

19 DAKİKADA 2 GOL

Göztepe den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk! 1

Sarı-Kırmızılılar, 4. dakikada Juan’ın, 19. dakikada ise Rhaldney’in attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Bu gollerin ardından dikkat çekici bir istatistik de öne çıktı.

14 YIL SONRA BİR İLK

Göztepe den Beşiktaş karşısında 14 yıl sonra bir ilk! 2

Juan ve Rhaldney, Ekim 2011’de Beşiktaş’a karşı ağları sarsan Alex ile Cristian Baroni’den sonra, siyah-beyazlılara bir Süper Lig karşılaşmasında gol atan ilk Brezilyalı takım arkadaşları oldu.

