Göztepe'den Luis Nani hamlesi

Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan ve ilk imzayı Alpaslan Öztürk'e attıran Göztepe'den bomba hamle... Demba Ba'nın ayrılmasının ardından kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldız kazandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani geldi.
Geçen sezonu kiralık olarak Lazio'da geçiren Portekizli hücum oyuncusunun Valencia'yla bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak kadroda düşünülmüyor. Menacerler aracılığıyla Göztepe'ye önerilen 31 yaşındaki futbolcunun bu nedenle maliyeti de çok yüksek değil. Taraftarı heyecanlandıracak, ürün satışlarına da etki yapacak, aynı zamanda katkı da verebilecek bir isim düşünen yönetimin bu kapsamda görüşmelere başladığı belirtildi.
Twumasi de listede
Göztepe'de Patrick Twumasi'nin transferi de yine gündeme geldi. Kazakistan'da FC Astana forması giyen 24 yaşındaki Ganalı oyuncuyu menacerlerin Göztepe'ye yeniden önerdiği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın, Astana'yla sözleşmesi süren oyuncuyu ancak yüksek maliyetinde indirim yaptırabilirse transfer edeceği bildirildi.
Sağ bek ve stoper için acil durum!
Dış transferde şimdiye kadar yalnız Elazığspor'dan Alpaslan'ı alan Göztepe, öncelikle Sabri, Tanju, Leo gibi isimlerin ayrıldığı defansın sağı ve stoperi takviye etmeyi hedefliyor. Sabri ve Tanju'yla yolların ayrılmasıyla elinde sağ bek kalmayan Bayram Bektaş, 27 Haziran'daki sezon hazırlıklarının başlangıcına kadar mutlaka sağ bek ve stoper istiyor.
(FANATİK)
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