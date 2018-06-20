Göztepe'den Luis Nani hamlesi

Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan ve ilk imzayı Alpaslan Öztürk'e attıran Göztepe'den bomba hamle... Demba Ba'nın ayrılmasının ardından kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldız kazandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani geldi.

Geçen sezonu kiralık olarak Lazio'da geçiren Portekizli hücum oyuncusunun Valencia'yla bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak kadroda düşünülmüyor. Menacerler aracılığıyla Göztepe'ye önerilen 31 yaşındaki futbolcunun bu nedenle maliyeti de çok yüksek değil. Taraftarı heyecanlandıracak, ürün satışlarına da etki yapacak, aynı zamanda katkı da verebilecek bir isim düşünen yönetimin bu kapsamda görüşmelere başladığı belirtildi.

Twumasi de listede

Göztepe'de Patrick Twumasi'nin transferi de yine gündeme geldi. Kazakistan'da FC Astana forması giyen 24 yaşındaki Ganalı oyuncuyu menacerlerin Göztepe'ye yeniden önerdiği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın, Astana'yla sözleşmesi süren oyuncuyu ancak yüksek maliyetinde indirim yaptırabilirse transfer edeceği bildirildi.