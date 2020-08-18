Göztepe efsanesi Halil Kiraz hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin efsaneleşmiş isimlerinden Halil Kiraz hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirtilerek, “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe’de teknik direktör olarak da görev yapan “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.
Quaresma, transfer iddialarına flaş bir cevap verdi!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Fenerbahçe'de testler negatif
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Falcao, Aslan Park'ı gezdi! İşte o görüntüler...
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Eljif Elmas'a yeni sözleşme!
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum