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Göztepe efsanesi Halil Kiraz hayatını kaybetti

GÖZTEPE HABERLERİ  | 18.08.2020 22:44 | Son Güncelleme

İzmir’in köklü kulübü Göztepe’nin efsaneleşmiş oyuncularından “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz vefat etti.

Göztepe efsanesi Halil Kiraz hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin efsaneleşmiş isimlerinden Halil Kiraz hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirtilerek, “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe’de teknik direktör olarak da görev yapan “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

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