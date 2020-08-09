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Göztepe Eljero Elia'nın peşinde

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir'e çevirdi.

Göztepe Eljero Elia'nın peşinde

Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden Göztepe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

Kanat oyuncusu Serdar Gürler'in de takımdan ayrılmasıyla o bölgeye mutlaka takviye yapacak Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un Elia'yı kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.

(DHA)

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