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Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - FB maçı canlı izle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.08.2018 07:00 | Son Güncelleme

Süper Lig 3. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maç öncesinde Göztepe, ilk iki haftayı mağlubiyetle kapatırken Fenerbahçe, ilk haftayı Bursa'yı 2-1 ile geçti, 2. hafta Malatya deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Göztepe - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - FB maçı canlı izle)

Göztepe - Fenerbahçe maçı, Süper Lig 3. haftasında İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak. 2018-2019 Süper Lig sezonu 3. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlarken karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Göztepe, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İlk hafta evinde Malatyaspor'a 3-1 yenilen Göztepe, 2. haftada ise Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe ise ilk maçta Bursaspor'u 2-1 yenerken 2. maçta Malatyaspor'a 1-0 yenilmişti. Fenerbahçe'de taraftarlar, hafta içinde kadroya katılan oyuncuların sahada yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

2018-2019 Süper Lig sezonu 3. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi Bornova Stadı'nda ağırlıyor. 25 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Göztepe - Fenerbahçe maçında yardımcı hakemler, Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak ve karşılaşma 21.45'te başlayacak

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

  1. haftada bu akşam oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçının 4. hakemi ise Serkan Çınar. Maç, beIN SPORT 1'den naklen yayınlanacak. Göztepe - Fenerbahçe maçını aşağıdaki linkten satın alarak online şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Göztepe Fenerbahçe maçı online canlı izle

GÖZTEPE İLE FENERBAHÇE 49. RANDEVULARINDA

Süper Lig 3. haftasında bu akşam Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı, takımların tarihlerinde 49. karşılaşması olacak. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Göztepe ile Fenerbahçe, bugün yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN 300. MAÇI

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması ile ligdeki 300. maçına çıkacak. Süper Lig'de ilk maçına 2001 yılında çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Çakır, bugüne kadar 299 Süper Lig maçında görev aldı.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımda da bazı eksiklikler var. Ev sahibi Göztepe'de cezalı Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace Reis,Titi, Adma Traore, Andre Poko, Alpaslan Öztürk, Yasin Öztekin, Celso Borges, Halil Akbunar, Deniz Kadah.

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani.

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