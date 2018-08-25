Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - FB maçı canlı izle)

Göztepe - Fenerbahçe maçı, Süper Lig 3. haftasında İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak. 2018-2019 Süper Lig sezonu 3. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlarken karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Göztepe, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İlk hafta evinde Malatyaspor'a 3-1 yenilen Göztepe, 2. haftada ise Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe ise ilk maçta Bursaspor'u 2-1 yenerken 2. maçta Malatyaspor'a 1-0 yenilmişti. Fenerbahçe'de taraftarlar, hafta içinde kadroya katılan oyuncuların sahada yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2018-2019 Süper Lig sezonu 3. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi Bornova Stadı'nda ağırlıyor. 25 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Göztepe - Fenerbahçe maçında yardımcı hakemler, Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak ve karşılaşma 21.45'te başlayacak GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? haftada bu akşam oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçının 4. hakemi ise Serkan Çınar. Maç, beIN SPORT 1'den naklen yayınlanacak. Göztepe - Fenerbahçe maçını aşağıdaki linkten satın alarak online şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Fenerbahçe maçı online canlı izle

GÖZTEPE İLE FENERBAHÇE 49. RANDEVULARINDA Süper Lig 3. haftasında bu akşam Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı, takımların tarihlerinde 49. karşılaşması olacak. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı. Göztepe ile Fenerbahçe, bugün yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.