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Göztepe, Fousseni Diabate’yi kiraladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.01.2021 10:37 | Son Güncelleme

Göztepe, Trabzonspor’dan 25 yaşındaki Malili futbolcu Fousseni Diabate’yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, Fousseni Diabate’yi kiraladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, bu kapsamda Trabzonspor forması giyen Fousseni Diabate’yi kiraladığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Malili futbolcu, daha önce Sivasspor'da da top koşturmuştu. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Diabate’ye; "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Fousseni Diabate, bu sezon Trabzonspor ile 7 resmi maça çıkarken, söz konusu müsabakalarda 242 dakika sahada kaldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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