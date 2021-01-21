Göztepe, Fousseni Diabate’yi kiraladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, bu kapsamda Trabzonspor forması giyen Fousseni Diabate’yi kiraladığını açıkladı.
25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Malili futbolcu, daha önce Sivasspor'da da top koşturmuştu. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Diabate’ye; "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Fousseni Diabate, bu sezon Trabzonspor ile 7 resmi maça çıkarken, söz konusu müsabakalarda 242 dakika sahada kaldı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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