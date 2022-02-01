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Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

01.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe yerli transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.

Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe yerli transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.

Göztepe'nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Göztepe ve Galatasaray yönetiminin de Aytaç transferinde el sıkıştığı bildirildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay'ın altyapısından yetişip vitrine çıktı. Göztepe'nin Aytaç'ın dışında şimdilik herhangi bir takviye yapmayı planlamadığı bildirildi. İç transferde de hareketli günler geçiren Göztepe, sol beki Dzenan Burekovic'le de yol ayrımına geldi. Bu sezonu genelde yedek olarak geçiren Boşnak oyuncuya Polonya'dan taliplerin olduğu ifade edildi. Göztepe'nin mevcut kadrosunda Burekovic'in yanı sıra Berkan Emir ve Francois Moubandje olmak üzere 3 sol bek bulunuyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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