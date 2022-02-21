Göztepe-Galatasaray maçı bitti ama olaylar bitmedi! İrfan Can Eğribayat kendinden geçti...

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası saha bir anda karıştı. Ev sahibi ekibin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, maç sonunda adeta çileden çıktı...
Galatasaray'a verilen 2 penaltı kararı sonrası çılgına dönen İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in üzerine doğru koştu. Takım arkadaşları genç kaleciyi sakinleştirmek için araya girdi. İtişmelerin yaşandığı olay soyunma odası koridorlarına kadar sürdü.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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