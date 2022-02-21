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Göztepe-Galatasaray maçı bitti ama olaylar bitmedi! İrfan Can Eğribayat kendinden geçti...

21.02.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, dramatik bir şekilde 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası adeta çıldırdı. Takım arkadaşları İrfan Can'ı sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e büyük tepki gösteren İrfan Can maç sonunda büyük gerginlik yaşadı. Olayın soyunma odası koridorlarında da devam ettiği öğrenildi.

Göztepe-Galatasaray maçı bitti ama olaylar bitmedi! İrfan Can Eğribayat kendinden geçti...
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası saha bir anda karıştı. Ev sahibi ekibin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, maç sonunda adeta çileden çıktı...

MOSTAFA MOHAMED'İN ÜZERİNE DEPAR ATTI!

Galatasaray'a verilen 2 penaltı kararı sonrası çılgına dönen İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in üzerine doğru koştu. Takım arkadaşları genç kaleciyi sakinleştirmek için araya girdi. İtişmelerin yaşandığı olay soyunma odası koridorlarına kadar sürdü.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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