Göztepe, Galatasaray maçında son 3 maça gelen taraftarlara bilet önceliği verecek!

Göztepe'de gözler, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında, Galatasaray'ın 1 puan alması halinde şampiyonluğunun ilan edeceği karşılaşmaya çevrilirken önemli bir açıklama geldi.
Galatasaray taraftarına en yer verilip verilmeyeceği gündemdeyken Göztepe Kulübü resmi internet sitesinden taraftarına bir duyuruda bulundu.
Göztepe'den yapılan açıklamada, son 3 iç saha maçına gelen taraftarlara bilet önceliği verileceği belirtildi.
İşte Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama...
''Galatasaray müsabakasında, 2017-2018 sezonunda en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlarımıza bilet satın alma önceliği verilecektir.''
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