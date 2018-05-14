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Göztepe, Galatasaray maçında son 3 maça gelen taraftarlara bilet önceliği verecek!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 14.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Göztepe, Süper Lig'in son haftasındaki Galatasaray maçı öncesi kritik bir açıklama yaptı. Göztepe, Galatasaray'la oynayacakları maçta, son 3 iç saha maçına gelen taraftarlara bilet önceliği vereceklerini söyledi.

Göztepe, Galatasaray maçında son 3 maça gelen taraftarlara bilet önceliği verecek!

Göztepe'de gözler, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında, Galatasaray'ın 1 puan alması halinde şampiyonluğunun ilan edeceği karşılaşmaya çevrilirken önemli bir açıklama geldi.

Galatasaray taraftarına en yer verilip verilmeyeceği gündemdeyken Göztepe Kulübü resmi internet sitesinden taraftarına bir duyuruda bulundu.

Göztepe'den yapılan açıklamada, son 3 iç saha maçına gelen taraftarlara bilet önceliği verileceği belirtildi.

İşte Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama...

''Galatasaray müsabakasında, 2017-2018 sezonunda en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlarımıza bilet satın alma önceliği verilecektir.''

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Göztepe Galatasaray

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