SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe, Halil için 3 milyon Euro istiyor

Göztepe, Halil için 3 milyon Euro istiyor

01.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de uzun yıllar forma giyen ve İzmir ekibinde gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Halil Akbunar'ın bonservis bedeli belli oldu.

Göztepe, Halil için 3 milyon Euro istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe kadro yapılanmasına da ağırlık verdi. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların satılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için 3 milyon Euroluk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Belçika'nın Westerlo ekibi Halil için kulübün kapısını çalarken, tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı ifade edildi. Sezon içinde Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'yu da satıp iki oyuncudan yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde eden Göztepe'nin Halil'in de satışıyla kasasını doldurması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devler peşindeydi, yeni adresi şaşırttı!Devler peşindeydi, yeni adresi şaşırttı!
Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübedeBuruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede
Eski sevgilisinden Ronaldo itirafları! "Zevk alıyordu..."Eski sevgilisinden Ronaldo itirafları! "Zevk alıyordu..."
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!

Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!

Galatasaray'dan tarihi anlaşma!

Galatasaray'dan tarihi anlaşma!

Aman Fenerbahçeliler duymasın!

Aman Fenerbahçeliler duymasın!

Mourinho ne yaptı etti, Türk yıldızı kaptı

Mourinho ne yaptı etti, Türk yıldızı kaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.