Göztepe, Halil için 3 milyon Euro istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe kadro yapılanmasına da ağırlık verdi. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların satılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için 3 milyon Euroluk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Belçika'nın Westerlo ekibi Halil için kulübün kapısını çalarken, tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı ifade edildi. Sezon içinde Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'yu da satıp iki oyuncudan yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde eden Göztepe'nin Halil'in de satışıyla kasasını doldurması bekleniyor.

