Göztepe hazırlık maçında Abalı Denizspor'a mağlup oldu

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hakan Ceylan yönetti. Milli takım karşılaşması için verilen lig arasında karşı karşıya gelen 2 ekibinde hayli kontrollü bir futbol ortaya koymaları dikkatlerden kaçmadı. Abalı Denizlispor sahaya Asil Kaan Güler, Kerem Can, Furkan Şeker, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Burak Altıparmak, Aissati, Ziya Alkurt, Himmet Ertürk, Burak Çalık, Mehmet Akyüz ilk 11'i ile çıktı.

Göztepe ise Göktuğ Bakırbaş, Tayfur Bingöl, Ricardo Martin, Berkan Emir, Alparslan Öztürk, Andre Castro, Halil Akbunar, Yasin Öztürk, Yoan Gouffran, Cameron Jerome 11'i ile karşılaşmaya başladı. Karşılaşmanın tek golü Ziya’nın ayağından geldi. 32. dakikada Kerem Can'ın ceza sahasına ortasında defanstan seken topa Ziya'nın gelişine çektiği şut kaleci Göktuğ'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmayınca yeşil siyahlı ekip sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

